Укр

Водитель смотрел футбол: соцсети возмутило видео из киевской маршртуки

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
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Автор
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Киевляне в шоке Новость обновлена 23 февраля 2022, 20:07
Киевляне в шоке

Пассажиры явно были в опасности

В сети опубликовали видео из киевской маршрутки, на котором можно увидеть, как водитель во время движения смотрел футбол на телефоне.

Видео запостили на странице "Автомобильный Киев" в Facebook.

"Утро, 7.30. маршрутка 5к+7. Улица Саксаганского. Водитель успевает даже футбол посмотреть", — подписал автор видео.

Как видим, у водителя на руле даже есть специальное устройство, которое держит смартфон для "комфортного" просмотра матча. Пользователей Facebook возмутило такое водительское поведение.

Скрин со страницы "Автомобильный Киев"
Скрин со страницы "Автомобильный Киев"
Скрин со страницы "Автомобильный Киев"
Скрин со страницы "Автомобильный Киев"

Напомним, возле Киева произошло лобовое ДТП с "маршруткой", в результате которого пострадали восемь человек.

Также на трассе "Киев-Одесса" пять человек погибли в ужасном ДТП.

Теги:
#Водители маршруток #Київ
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