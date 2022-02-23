Водитель смотрел футбол: соцсети возмутило видео из киевской маршртуки
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Пассажиры явно были в опасности
В сети опубликовали видео из киевской маршрутки, на котором можно увидеть, как водитель во время движения смотрел футбол на телефоне.
Видео запостили на странице "Автомобильный Киев" в Facebook.
"Утро, 7.30. маршрутка 5к+7. Улица Саксаганского. Водитель успевает даже футбол посмотреть", — подписал автор видео.
Как видим, у водителя на руле даже есть специальное устройство, которое держит смартфон для "комфортного" просмотра матча. Пользователей Facebook возмутило такое водительское поведение.
Напомним, возле Киева произошло лобовое ДТП с "маршруткой", в результате которого пострадали восемь человек.
Также на трассе "Киев-Одесса" пять человек погибли в ужасном ДТП.
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