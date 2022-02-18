Рус

Вісім постраждалих, машини вщент: біля Києва сталося лобове ДТП з "маршруткою" (фото)

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
27
"Маршрутка" отримала сильний лобовий удар Новина оновлена 18 лютого 2022, 15:43
"Маршрутка" отримала сильний лобовий удар

Легковик на повному ходу вилетів на зустрічну смугу

Чергова серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася на Київщині. У п’ятницю, 18 лютого, у селі Липівка неподалік смт Макарів зіткнулися маршрутне таксі та легковий автомобіль "Renault", внаслідок чого постраждали вісім людей.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа", попередньо відомо, що водій легкової машини не впорався з керуванням та на повороті виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення.

Автомобілі зіткнулися лоб у лоб
Автомобілі зіткнулися лоб у лоб

Також відомо, що дорога була слизькою.

Постраждали вісім людей
Постраждали вісім людей

Загалом постраждало вісім людей. Серед них водій легковика "Renault". Його із салону звільняли рятувальники.

Легковик також отримав сильні пошкодження
Легковик також отримав сильні пошкодження

Згодом у пресслужбі поліції Київської області повідомили, що четверо людей медики після огляду та надання допомоги відпустили додому, а решту четверо постраждалих було госпіталізовано. Причини аварії і її винуватець встановлюються слідством.

Як повідомлялося, 10 лютого на Харківщині в селі Губарівка п’яний син місцевого бізнесмена на смерть збив 18-річну студентку Марину Кузьменко. Тепер же її рідні переживають, що водій може уникнути покарання.

Теги:
#ДТП #Маршрутка #Київщина #Постраждалі
Мешканцям Донецька підготували місця на Ростовщині
В регіонах
Ватажок "ДНР" виступив із резонансною заявою щодо війни та Росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Мешканцям Донецька підготували місця на Ростовщині
Ватажок "ДНР" виступив із резонансною заявою щодо війни та Росії
Дата публікації
Категорія
Українців попереджають про нову мутацію ковіду
Новий варіант "Омікрону" дістався України: чим він небезпечний
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу на Донбасі 17 лютого та президент РФ Володимир Путін
Генерал розповів, навіщо Москва "підпалила" Донбас
Дата публікації
Категорія
Нерухомості в Україні обіцяють зростання цін
Зростання цін на квартири: стало відомо, як подорожчає житло в Україні
Дата публікації
Категорія
Біатлон
Остання надія України на медалі: результати 14-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні