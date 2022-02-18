Вісім постраждалих, машини вщент: біля Києва сталося лобове ДТП з "маршруткою" (фото)

Легковик на повному ходу вилетів на зустрічну смугу

Чергова серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася на Київщині. У п’ятницю, 18 лютого, у селі Липівка неподалік смт Макарів зіткнулися маршрутне таксі та легковий автомобіль "Renault", внаслідок чого постраждали вісім людей.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа", попередньо відомо, що водій легкової машини не впорався з керуванням та на повороті виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення.

Автомобілі зіткнулися лоб у лоб

Також відомо, що дорога була слизькою.

Постраждали вісім людей

Загалом постраждало вісім людей. Серед них водій легковика "Renault". Його із салону звільняли рятувальники.

Легковик також отримав сильні пошкодження

Згодом у пресслужбі поліції Київської області повідомили, що четверо людей медики після огляду та надання допомоги відпустили додому, а решту четверо постраждалих було госпіталізовано. Причини аварії і її винуватець встановлюються слідством.

Як повідомлялося, 10 лютого на Харківщині в селі Губарівка п’яний син місцевого бізнесмена на смерть збив 18-річну студентку Марину Кузьменко. Тепер же її рідні переживають, що водій може уникнути покарання.