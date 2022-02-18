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"У мене гроші є, я все вирішу": під Харковом син бізнесмена збив на смерть 18-річну студентку (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
1999
Загибла Марина Кузьменко Новина оновлена 18 лютого 2022, 11:13
Загибла Марина Кузьменко

Марині було всього 18 років, вона навчалася в Харкові на кухаря і того фатального ранку йшла в аптеку

У Харківській області в селі Губарівка Богодухівського району сталася смертельна ДТП, в якій загинула 18-річна студентка Марина Кузьменко. Її рідні переживають, що водій Opel Vivaro — син місцевого бізнесмена — може уникнути покарання.

Аварія сталася 10 лютого, проте резонансні подробиці спливають лише зараз. Як повідомляє OBOZREVATEL, вранці Марина, яка навчалася у Харкові на кухаря, а у вихідні приїжджала відвідати рідних, вийшла до аптеки, щоб купити ліки для дядька з інвалідністю. Вона йшла узбіччям, коли її збив Opel і протягнув дорогою кілька метрів. Удар був такий сильний, що студентка померла на місці.

"Коли ми її ховали, у неї були всі руки збиті, вибиті зуби, переламані ребра. Вона отримала жахливі травми", — каже дядько дівчини Юрій Кузьменко.

ЗМІ пише про те, що за кермом машини того ранку був 27-річний син місцевого фермера на ім’я Дмитро, який разом із друзями відзначав рік синові. Вся компанія, кажуть журналісти, була п’яною.

"У поліції сказали, що у водія було 1,7 проміле в крові. Він уже тиждень відзначав рік своїй дитині. Пиячив із друзями, катався дорогами. Люди розповідали, що робили йому зауваження, але він відповідав: "А що таке? У мене гроші є, я все вирішу", — нарікає дядько Марини.

Той самий "Опель" після ДТП
Той самий "Опель" після ДТП

За фактом цієї ДТП відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортом у стані алкогольного сп’яніння". Санкція передбачає 10 років ув’язнення.

Рідні Марини кажуть, що з ними зв’язувалися родичі Дмитра та пропонували гроші, однак отримали відмову: у сім’ї Кузьменків хочуть справедливого рішення суду.

Марина Кузьменко мріяла вийти заміж та стати кухарем
Марина Кузьменко мріяла вийти заміж та стати кухарем

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про смерть одеситки Даші, яку забив до смерті її знайомий заради мобільного телефону.

Теги:
#ДТП #Харківська область #Загибель #Студентка
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