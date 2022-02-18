"У мене гроші є, я все вирішу": під Харковом син бізнесмена збив на смерть 18-річну студентку (фото)

Марині було всього 18 років, вона навчалася в Харкові на кухаря і того фатального ранку йшла в аптеку

У Харківській області в селі Губарівка Богодухівського району сталася смертельна ДТП, в якій загинула 18-річна студентка Марина Кузьменко. Її рідні переживають, що водій Opel Vivaro — син місцевого бізнесмена — може уникнути покарання.

Аварія сталася 10 лютого, проте резонансні подробиці спливають лише зараз. Як повідомляє OBOZREVATEL, вранці Марина, яка навчалася у Харкові на кухаря, а у вихідні приїжджала відвідати рідних, вийшла до аптеки, щоб купити ліки для дядька з інвалідністю. Вона йшла узбіччям, коли її збив Opel і протягнув дорогою кілька метрів. Удар був такий сильний, що студентка померла на місці.

"Коли ми її ховали, у неї були всі руки збиті, вибиті зуби, переламані ребра. Вона отримала жахливі травми", — каже дядько дівчини Юрій Кузьменко.

ЗМІ пише про те, що за кермом машини того ранку був 27-річний син місцевого фермера на ім’я Дмитро, який разом із друзями відзначав рік синові. Вся компанія, кажуть журналісти, була п’яною.

"У поліції сказали, що у водія було 1,7 проміле в крові. Він уже тиждень відзначав рік своїй дитині. Пиячив із друзями, катався дорогами. Люди розповідали, що робили йому зауваження, але він відповідав: "А що таке? У мене гроші є, я все вирішу", — нарікає дядько Марини.

Той самий "Опель" після ДТП

За фактом цієї ДТП відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортом у стані алкогольного сп’яніння". Санкція передбачає 10 років ув’язнення.

Рідні Марини кажуть, що з ними зв’язувалися родичі Дмитра та пропонували гроші, однак отримали відмову: у сім’ї Кузьменків хочуть справедливого рішення суду.

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