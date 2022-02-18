"У меня деньги есть, я все порешаю": под Харьковом сын бизнесмена сбил насмерть 18-летнюю студентку (фото)

Марине было всего 18 лет, она училась в Харькове на повара и в то роковое утро шла в аптеку

В Харьковской области в селе Губаревка Богодуховского района произошло смертельное ДТП, в которым погибла 18-летняя студентка Марина Кузьменко. Ее родные переживают, что водитель Opel Vivaro — сын местного бизнесмена — может уйти от наказания.

Авария случилась 10 февраля, однако резонансные подробности всплывают только сейчас. Как сообщает OBOZREVATEL, утром Марина, которая училась в Харькове на повара, а в выходные приезжала навестить родных, вышла в аптеку, чтобы купить лекарства для дяди с инвалидностью. Она шла по обочине, когда ее сбил Opel и протащил по дороге несколько метров. Удар был таким сильным, что студентка скончалась на месте.

"Когда мы ее хоронили, у нее были все руки сбиты, выбиты зубы, переломаны ребра. Она получила ужасные травмы", – говорит дядя девушки Юрий Кузьменко.

СМИ пишет о том, что за рулем машины тем утром был 27-летний сын местного фермера по имени Дмитрий, который вместе с друзьями отмечал годик сыну. Вся компания, говорят журналисты, была пьяна.

"В полиции сказали, что у водителя было 1,7 промилле в крови. Он уже неделю отмечал год своему ребенку. Пьянствовал с друзьями, катался по дорогам. Люди рассказывали, что делали ему замечания, но он отвечал: "А что такое? У меня деньги есть, я все порешаю", — сетует дядя Марины.

Тот самый "Опель" после ДТП

По факту данного ДТП открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения". Санкция предусматривает 10 лет лишения свободы.

Родные Марины говорят, что с ними связывались родственники Дмитрия и предлагали деньги, однако получили отказ: в семье Кузьменко хотят справедливого решения суда.

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