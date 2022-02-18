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"У меня деньги есть, я все порешаю": под Харьковом сын бизнесмена сбил насмерть 18-летнюю студентку (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Погибшая Марина Кузьменко Новость обновлена 18 февраля 2022, 11:13
Погибшая Марина Кузьменко

Марине было всего 18 лет, она училась в Харькове на повара и в то роковое утро шла в аптеку

В Харьковской области в селе Губаревка Богодуховского района произошло смертельное ДТП, в которым погибла 18-летняя студентка Марина Кузьменко. Ее родные переживают, что водитель Opel Vivaro — сын местного бизнесмена — может уйти от наказания.

Авария случилась 10 февраля, однако резонансные подробности всплывают только сейчас. Как сообщает OBOZREVATEL, утром Марина, которая училась в Харькове на повара, а в выходные приезжала навестить родных, вышла в аптеку, чтобы купить лекарства для дяди с инвалидностью. Она шла по обочине, когда ее сбил Opel и протащил по дороге несколько метров. Удар был таким сильным, что студентка скончалась на месте.

"Когда мы ее хоронили, у нее были все руки сбиты, выбиты зубы, переломаны ребра. Она получила ужасные травмы", – говорит дядя девушки Юрий Кузьменко.

СМИ пишет о том, что за рулем машины тем утром был 27-летний сын местного фермера по имени Дмитрий, который вместе с друзьями отмечал годик сыну. Вся компания, говорят журналисты, была пьяна.

"В полиции сказали, что у водителя было 1,7 промилле в крови. Он уже неделю отмечал год своему ребенку. Пьянствовал с друзьями, катался по дорогам. Люди рассказывали, что делали ему замечания, но он отвечал: "А что такое? У меня деньги есть, я все порешаю", — сетует дядя Марины.

Тот самый "Опель" после ДТП
Тот самый "Опель" после ДТП

По факту данного ДТП открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения". Санкция предусматривает 10 лет лишения свободы.

Родные Марины говорят, что с ними связывались родственники Дмитрия и предлагали деньги, однако получили отказ: в семье Кузьменко хотят справедливого решения суда.

Марина Кузьменко мечтала выйти замуж и стать поваром
Марина Кузьменко мечтала выйти замуж и стать поваром

Напомним, ранее мы сообщали о смерти одесситки Даши, которую забил до смерти ее знакомый ради мобильного телефона.

Теги:
#ДТП #Харьковская область #Гибель #Студентка
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