Загадочная смерть военного на Волыни: супруга считает, что тело подбросили на полигон (фото)

У мужчины осталась молодая супруга и маленькая дочь

В Ровненской области расследуют загадочную смерть 28-летнего военнослужащего Юрия Победы, тело которого нашли на военном полигоне в Тучине спустя неделю поисков. Невзирая на то, что, по предварительным результатам экспертиз, смерть якобы была естественной, родные солдата убеждены: Юрия убили, а тело просто подкинули.

Как сообщает местное СМИ "Радіо ТРЕК", предварительной причиной смерти Победы является общее переохлаждение организма, а следов насилия на теле солдата нет.

Однако супруга Юрия Светлана не верит в эту версию. Девушка считает, что мужа убили, а тело подбросили на военный полигон.

Юрию было всего 28 лет

Данным словам не противоречит и ряд публикаций местных СМИ о том, что Юрий был полностью раздет и со следами побоев. Более того, пишет Rivne Online, у мужчины якобы были сломаны конечности, но эта информация является неподтвержденной.

Версию о насильственной смерти в полиции пока не подтверждают, однако открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" и ждут выводов судмедэкспертов.

У Юрия Победы остались жена и маленькая дочь.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове уже несколько суток разыскивают 44-летнего пациента больницы, который самостоятельно "выписался" после госпитализации и исчез. У мужчины имеется несколько характерных примет, который могут помочь его узнать.