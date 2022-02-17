Был убит? Пропавшего под Ровно военного нашли мертвым (фото)

Тело солдата обнаружили на территории полигона

Военнослужащий Юрий Победа, чьими поисками полицейские и волонтеры Ровенщины занимались последние десять дней, был обнаружен мертвым. На его тело наткнулись, исследуя Ровенский военный полигон.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Напомним, что Победа исчез из расположения своего батальйона, временно дислоцирующегося рядом с селом Тучин, 6 февраля. Все это время друзья, родственники и сослуживцы надеялись отыскать его или хотя бы получить вести о нем.

Однако 16 февраля уроженца города Владимир Волынской области нашли мертвым.

Покойный Юрий Победа

Стоит отметить, что данные о его смерти, полученные из разных источников, не соотносятся между собой. В полиции утверждают, будто бы первичный осмотр тела Юрия Победы позволяет сказать, что смерть была естественной.

При этом издание Rivne Online, ссылаясь на личные источники, сообщает, что военнослужащий был обнаружен без одежды и со следами значительных побоев. Также у покойного якобы были переломы конечностей. При этом официального подтверждения такой информации пока нет.

Отметим, что дальнейшим выяснением обстоятельств гибели 28-летнего военнослужащего занимаются правоохранители. У покойного осталась молодая жена Светлана.

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