Був убитий? Зниклого під Рівним військового знайшли мертвим (фото)

Тіло солдата виявили на території полігону

Військовослужбовця Юрія Побєду, чиїми пошуками поліцейські та волонтери Рівненщини займалися останні десять днів, було знайдено мертвим. На його тіло натрапили, перевіряючи Рівненський військовий полігон.

Інформацію про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Нагадаємо, що Побєда зник зі свого батальйону, що тимчасово дислокується поряд із селом Тучин, 6 лютого. Весь цей час друзі, родичі та товариші по службі сподівалися відшукати його або хоча б отримати вісті про нього.

Проте 16 лютого уродженця міста Володимира Волинської області знайшли мертвим.

Покійний Юрій Побєда

Варто зазначити, що дані про його смерть, отримані з різних джерел, не співвідносяться між собою. У поліції стверджують, що первинний огляд тіла Юрія Побєди дозволяє назвати смерть природною.

При цьому видання Rivne Online, посилаючись на особисті джерела, повідомляє, що військовослужбовця знайшли без одягу і зі слідами значних побоїв. Також у покійного нібито були переломи кінцівок. При цьому офіційного підтвердження такої інформації наразі немає.

Зазначимо, що подальшим з’ясуванням обставин загибелі 28-річного військовослужбовця займаються правоохоронці. У покійного лишилася молода дружина Світлана.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові вже кілька діб розшукують 44-річного пацієнта лікарні, який самостійно "виписався" після госпіталізації та зник. У чоловіка є кілька характерних ознак, які можуть допомогти його дізнатися.