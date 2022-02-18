Загадкова смерть військового на Волині: дружина вважає, що тіло підкинули на полігон (фото)

У чоловіка залишилася молода дружина та маленька дочка

На Рівненщині розслідують загадкову смерть 28-річного військовослужбовця Юрія Побєди, тіло якого знайшли на військовому полігоні в Тучині через тиждень пошуків. Незважаючи на те, що за попередніми результатами експертиз смерть нібито була природною, рідні солдати переконані: Юрія вбили, а тіло просто підкинули.

Як повідомляє місцеве ЗМІ "Радіо ТРЕК", попередньою причиною смерті Побєди є загальне переохолодження організму, а слідів насильства на тілі солдата немає.

Проте дружина Юрія Світлана не вірить у цю версію. Дівчина вважає, що його вбили, а тіло підкинули на військовий полігон.

Юрію було лише 28 років

Цим словам не суперечить і низка публікацій місцевих ЗМІ про те, що Юрій був повністю роздягнутий і зі слідами побоїв. Більше того, пише Rivne Online, у чоловіка нібито були зламані кінцівки, але ця інформація є непідтвердженою.

Версію про насильницьку смерть у поліції поки не підтверджують, однак відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" і чекають на висновки судмедекспертів.

У Юрія Побєди залишилися дружина та маленька донька.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові вже кілька діб розшукують 44-річного пацієнта лікарні, який самостійно "виписався" після госпіталізації та зник. У чоловіка є кілька характерних ознак, які можуть допомогти його дізнатися.