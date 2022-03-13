Український спецназ "зачистив" групу рашистів під Києвом і показав їх убоге екіпірування (фото)

Ірпінські парки стали трохи чистішими

В Ірпені Київської області, що частково оточений окупантами, зачистили групу російських військових.

Про це вранці 13 березня відзвітували у Головному управлінні розвідки Міноборони України, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що "зачистку" українські спецназівці провели вчора, 12 березня, в одному із парків Ірпеня.

Судячи з "трофеїв", які вдалося отримати, було ліквідовано щонайменше троє окупантів, — сержанта Бугетаєва, рядового Зяблицева та Крючкова, звання якого на екіпіруванні вказано не було.

Речі ліквідованих окупантів

Судячи з їхніх особистих речей, спорядили на подвиги окупантів зовсім неважливо, — все виглядає заношеним і морально застарілим.

"Ми колись прибирали ті парки від наркоманських шприців, а тепер рівень виріс — прибирають рашистів", "Слава героям-трудівникам, які проводять такі суботники! Сміття треба прибирати", "Молодці! ГУР МОУ за екологію", "Дякуємо за прибирання сміття, яке засмучує нашу землю", — серед іншого пишуть у коментарях.

Реакція українців на ліквідацію групи росіян в Ірпені

Варто зауважити, що окупанти пішли в атаку на Ірпінь ще в перші дні війни — це місто-супутник Києва, і через нього вони хотіли підібратися до столиці. Після цього населений пункт багато обстрілювали.

Раніше "Телеграф" показував відео з евакуаційного автобуса з Ірпеня, пасажири якого передавали "привіт" кривавому диктатору володимиру путіну з побажаннями смерті для нього.