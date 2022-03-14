У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод Антонов: фото та відео наслідків

В дев’ятиповерховий житловий будинок влучив артилерійський снаряд окупанта.

У понеділок, 14 березня, в Оболонському районі Києва артилерійський снаряд потрапив до дев’ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

О 05:09 снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок за адресою Богатирська, 20. Відбулася часткова руйнація з першого по третій поверх. Загорілися квартири на третьому та четвертому поверхах.

Інцидент стався на вулиці Богатирській, 20

Рятувальники негайно розпочали евакуацію мешканців та гасіння пожежі. Від ДСНС залучено 33 особи та 8 одиниць техніки.

Станом на 07:40 у будинку виявлено тіла 2 загиблих, 3 особи госпіталізовано, 9 особам надано допомогу на місці.

Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи, пошуки продовжуються.

О 07:58 пожежу було ліквідовано. Пошукові роботи продовжуються.

В результаті частково зруйновано квартири з 1 по 3 поверхи

Артилерійський снаряд потрапив до дев’ятиповерхового будинку Києва

Є постраждалі

Снаряд потрапив до будинку на Оболоні 14 березня 2022

Окрім багатоповерхівки на Оболоні метою окупантів у Києві вранці 14 березня став також авіаційний завод "Антонов" (державне підприємство Антонов, найвідоміший український авіабудівний концерн).

Зазначимо, що вранці 14 березня внаслідок авіаудару на Рівненщині пошкоджено місцеву телевізійну вежу.

13 березня внаслідок ракетного обстрілу Яворівського полігону у Львівській області загинуло 35 людей. Зруйновано місцеву інфраструктуру, понад 100 людей отримали поранення.