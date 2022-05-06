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Київщина після бойових дій: у всіх 123 населених пунктах відновили водопостачання

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Київщина після бойових дій: у всіх 123 населених пунктах відновили водопостачання Новина оновлена 06 травня 2022, 13:41

Залишаються точкові ремонтні роботи у Гостомелі

На сьогоднішній день у всіх 123 населених пунктах Київської області повністю відновлене централізоване водопостачання, де ця послуга була відсутня внаслідок бойових дій. Про це у Telegram повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.

"Залишаються точкові ремонтні роботи по підключенню водопостачання у смт Гостомель", — зазначив Павлюк.

Раніше очільник області інформував про те, що більше 120 проєктантів та архітекторів приїхали до Ірпеня з усіх куточків України, щоб долучитися до відновлення міста.

Також нагадаємо, як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, на Київщині відновлено електропостачання у 506 населених пунктах для понад 297 тис. споживачів.

Теги:
#Вода #Київщина #Кирило Тимошенко #Олександр Павлюк
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