Стало відомо, чому директорку школи, яка здала позиції ЗСУ окупантам, випустили під заставу

Суд відпустив жінку під заставу

Директора київської школи, яку підозрюють у пособництві росії, суд випустив під заставу у 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє ТСН. Жінка звинувачується в тому, що вона здавала позиції ЗСУ та надавала іншу інформацію. В обмін загарбники обіцяли їй посаду міністра освіти.

Обвинуваченій загрожує тюремний термін від 15 років до довічного ув’язнення. На перше судове слухання вона не з’явилася через хворобу. Її відпустили із-під арешту під заставу – 500 тисяч гривень. Наступне судове слухання призначено на кінець серпня.

"Обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави та співпрацювала з представником російської федерації, який брав участь в інформаційних акціях проти нашої країни та мав зв’язки зі спецслужбами країни агресора. Жінка передавала йому інформацію про місцезнаходження ЗСУ, тероборони, а також про діячів", – розповідає прокурор.

"У разі захоплення столиці загарбники обіцяли їй посаду міністра освіти у лавах окупаційної адміністрації", — зазначають у СБУ.

Зазначимо, жінку затримали ще місяць тому. Журналісти ТСН дізналися її ім’я та місце роботи завдяки відкритому списку справ Солом’янського суду. Обвинуваченою виявилася Алла Душкіна, яка до повномасштабного вторгнення рф працювала директором приватної школи в передмісті столиці. До речі, цей заклад поновив свою роботу, але там відмовляються коментувати ситуацію з колегою. Душкіна на час слідства відсторонено від роботи.

Це рішення викликало багато критики серед українців у соціальних мережах. Водночас український суддя, підписаний у соцмережі Твіттер як "Hoꑭ. Judge Dredd", спробував пояснити таке рішення суду:

Раніше повідомлялося, що СБУ на Донеччині затримала "жирного крота", який зливав дані росії. Нагадаємо, топпрокурор Миколаєва працював на загарбників.