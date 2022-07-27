Це успіх: у МВС відкрили, скільки поліцейських зрадило Україну з початку війни

У порівнянні з 2014 роком ситуація радикально змінилася

Вторгнення росії в Україну виявило чимало зрадників та колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом. Їх знаходять і серед пересічних людей, і серед політиків. Не стали винятком і правоохоронці на тимчасово окупованих територіях.

В інтерв’ю "Телеграфу" перший заступник голови МВС Євген Єнін зупинився на цьому питанні. Він зазначив, що тема є дуже делікатною, але в ній є успіхи у порівнянні з початком війни у 2014 році.

Єнін згадує, що тоді переходили на бік ворога цілими гарнізонами. Він озвучив, що тільки в Луганській та Донецькій області відомо про шість тисяч людей, які пішли на такий крок. 2022 року такі випадки зради — поодинокі.

У Нацполіції служать понад 130 тисяч людей, а випадків зрадництва — кілька сотень. Усі вони перебувають у сфері уваги правоохоронців. Частині повідомляється про підозру.

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Зрадників та колаборантів не люблять не лише у керівництві поліції, а й партизани. Високопоставленого поліцейського на Херсонщині застрелили — заступник начальника поліції у Новій Каховці Сергій Томко перейшов на бік окупантів та поплатився за це.

Повне інтерв’ю Євгена Єніна читайте за посиланням: Немає жодних ілюзій щодо росії, потрібно бути готовими до гіршого – перший заступник голови МВС Євген Єнін