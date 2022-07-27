Это успех: в МВД открыли, сколько полицейских предало Украину с начала войны

В сравнении с 2014 годом ситуация радикально изменилась

Вторжение россии в Украину выявило немало предателей и коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом. Их находят и среди обычных людей, и среди политиков. Не стали исключением и сотрудники правоохранительных органов на временно оккупированных территориях.

В интервью "Телеграфу" первый замглавы МВД Евгений Енин остановился на этом вопросе. Он отметил, что тема очень деликатная, но в ней есть успехи по сравнению с началом войны в 2014 году.

Енин вспоминает, что тогда переходили на сторону врага целыми гарнизонами. Он озвучил, что только в Луганской и Донецкой области известно о шести тысячах человек, пошедших на такой шаг. В 2022 году такие случаи измены — единичны.

В Нацполиции служат более чем 130 тысяч человек, а случаев предательства — несколько сотен. Все они находятся в сфере внимания правоохранителей. Части сообщается о подозрении.

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Предателей и коллаборантов не любят не только в руководстве полиции, но и партизаны. Высокопоставленного полицейского в Херсонской области застрелили — заместитель начальника полиции в Новой Каховке Сергей Томко перешел на сторону оккупантов и поплатился за это.

Полное интервью Евгения Енина читайте по ссылке: Нет никаких иллюзий относительно рф, нужно быть готовыми к худшему – первый замглавы МВД Евгений Енин