В столиці організовують виставку фотографій Дмитра Козацького (позивний Орест), фотографа і керівника пресслужби полку "Азов". Захід відбудеться 12-14 серпня 2022 року.

Азовсталь — це сторінка сучасної історії України, яка ще не перегорнута. І чи не найяскравішими її ілюстраціями стали роботи Ореста. Окрім вже відомих 25 робіт фотографа, котрі облетіли весь світ, експозиція включає унікальні кадри з бомбосховищ Азовсталі. Їх надала мама військового Ірина.

Триденну виставку організовують TNT Agency спільно з Благодійним фондом Сергія Притули та ARTLIVE, — в рамках заходу відбудеться зустріч із родинами бійців, які перебували на Азовсталі, а також вечір віршів Сергія Жадана та музична імпреза від гурту ТНМК та діджейки Даші Коломієць. Усі зібрані під час події кошти спрямують на закупівлю мілітарної допомоги полку "Азов" через Благодійний фонд Сергія Притули.

"На аукціоні я придбав одну із робіт Дмитра Козацького. Ту саму, де боєць стоїть під променем сонця в одному з приміщень заводу. Зі мною познайомилися організатор виставки і керівник благодійного фонду та запропонували особисту зустріч із мамою героя. Ірина виявилася сильною, відважною та дуже доброю жінкою. Ми обговорили різні варіанти розвитку проєкту, головна мета якого — донести ідеї її сина до світу і постаратися зібрати якомога більшу суму коштів для допомоги ЗСУ", — розповідає співзасновник Web3-агенції TNT Дмитро Дмитренко.

"Наша перша мета – зробити масштабний міжнародний проєкт — показати драматичну історію Діми та хлопців, які відчайдушно захищають країну. Розповісти історію їхніх дружин, матерів полеглих героїв, які ціною власного життя показали всьому світу, що означає мужність. Наша друга мета — зібрати якомога більше коштів для підтримки нашої армії у світі, щоб ще на крок наблизити перемогу", — ділиться співзасновник Web3-агенції TNT Віктор Опанасенко.

У планах організаторів також створення NFT колекції світлин Дмитра, продаж деяких робіт через один із всесвітньо відомих аукціонних домів, концертні тури та прес-конференції в Канаді та США і навіть виставка на кінофестивалі в Голлівуді.

Проєкт стартує із виставки у Києві. Тож запрошуємо всіх небайдужих до долі українських захисників 12-14 серпня у галерею D12 за адресою: вул. Десятинна, 12.

Виставка триватиме протягом трьох днів з 12.00 до 20.00. 12 серпня, о 16.30 свої вірші читатиме Сергій Жадан. А 14 серпня о 17.00 відбудеться Благодійний музичний вечір від ТНМК і Даші Коломієць. Квитки можна придбати на сайті concert.ua.

"Все, що відбувається у Маріуполі – не залишається у Маріуполі. Все, що відбувається на території "Азовсталі" — біль усього світу. Ми готові робити все можливе, щоб не дати міжнародній спільноті забути про трагічну і героїчну боротьбу нашого народу. Разом ми допоможемо нашій армії наблизити перемогу!" — наголошують організатори.