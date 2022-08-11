В столице организуют выставку фотографий Дмитрия Козацкого (позывной Орест), фотографа и руководителя пресс-службы полка "Азов". Мероприятие пройдет 12-14 августа 2022 года.

Азовсталь — страница современной истории Украины, которая еще не перевернута. И самыми яркими ее иллюстрациями стали работы Ореста. Кроме уже известных 25 работ фотографа, облетевших весь мир, экспозиция включает уникальные кадры из бомбоубежищ Азовстали. Их предоставила мама военного Ирина.

Трехдневную выставку организуют TNT Agency совместно с Благотворительным фондом Сергея Притулы и ARTLIVE, — в рамках мероприятия состоится встреча с семьями находившихся на Азовстали бойцов, а также вечер стихотворений Сергея Жадана и музыкальная импреза от группы ТНМК и диджейки Даши Коломиец. Все собранные во время мероприятия средства будут направлены на закупку милитарной помощи полку "Азов" через Благотворительный фонд Сергея Притулы.

"На аукционе я приобрел одну из работ Дмитрия Казацкого. Ту самую, где боец стоит под лучом солнца в одном из помещений завода. Со мной познакомились организатор выставки и руководитель благотворительного фонда и предложили личную встречу с мамой героя. Ирина оказалась сильной, отважной и очень хорошей женщиной. Мы обсудили разные варианты развития проекта, главная цель которого — донести идеи ее сына до мира и постараться собрать как можно большую сумму средств для помощи ВСУ", — рассказывает соучредитель Web3-агентства TNT Дмитрий Дмитренко.

"Наша первая цель – сделать масштабный международный проект — показать драматическую историю Димы и отчаянно защищающих страну ребят. Рассказать историю их жен, матерей павших героев, которые ценой собственной жизни показали всему миру, что означает мужество. Наша вторая цель — собрать как можно больше. средств для поддержки нашей армии в мире, чтобы еще на шаг приблизить победу", — делится соучредитель Web3-агентства TNT Виктор Опанасенко.

В планах организаторов также создание NFT коллекции фотографий Дмитрия, продажа некоторых работ через один из всемирно известных аукционных домов, концертные туры и пресс-конференции в Канаде и США и даже выставка на кинофестивале в Голливуде.

Проект стартует с выставки в Киеве. Приглашаем всех небезразличных к судьбе украинских защитников 12-14 августа в галерею D12 по адресу: ул. Десятинная, 12.

Выставка продлится в течение трех дней с 12.00 до 20.00. 12 августа, в 16:30 свои стихи будет читать Сергей Жадан. А 14 августа в 17:00 состоится Благотворительный музыкальный вечер от ТНМК и Даши Коломиец. Билеты можно приобрести на сайте concert.ua.

"Все, что происходит в Мариуполе — не остается в Мариуполе. Все, что происходит на территории "Азовстали" — боль всего мира. Мы готовы делать все возможное, чтобы не дать международному сообществу забыть о трагической и героической борьбе нашего народа. Вместе мы поможем нашей армии приблизить победу!" — отмечают организаторы.