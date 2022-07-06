Не можуть зупинитися, коли бачать їжу: звільнених захисників "Азовсталі" у полоні морили голодом

Багато хто зі звільнених українських захисників серйозно схудли, поки перебував у полоні

Захисники маріупольської "Азовсталі", яких наприкінці червня повернули додому під час великого обміну полоненими, наразі перебувають на реабілітації, а багатьом із них ще не проводили навіть необхідних операцій.

Як розповіла в інтерв’ю "Телеграфу" керівник патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова, бійці повернулися з полону у змученому стані зі слідами перенесеного голодування.

"По чоловіках це дуже видно, у них повністю немає жирової маси, вони втратили м’язову тканину, виглядають як анорексичні. Це відбувається тоді, коли організм не отримує всіх необхідних елементів і починає їсти сам себе", — сказала вона.

Вона зазначила, що частина з них настільки схудла, що у них змінилися риси обличчя. Одного з бійців, каже Толкачова, вона не змогла впізнати, хоч і знає його з 2014 року.

За її словами, побачивши їжу, бійці не можуть зупинитися і беруть по кілька порцій, хоча медсестри їх зупиняють, оскільки після голодування не можна переборщувати з їжею.

Багатьом із них лікарі навіть не робили необхідні операції, оскільки організм може не витримати.

Більше про те, що відбувалося з українськими захисниками у полоні, а також у якому стані вони перебувають після повернення на підконтрольну територію, читайте у матеріалі "Телеграф": Наших хлопців у полоні морили голодом, деяких неможливо було дізнатися, — керівник патронатної служби "Азова".