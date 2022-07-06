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Не могут остановиться, когда видят еду: освобожденных защитников "Азовстали" в плену морили голодом

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Обмен пленными 29 июня
Обмен пленными 29 июня

Многие из освобожденных украинских защитников серьезно похудели, пока находились в плену

Защитники мариупольской "Азовстали", которых в конце июня вернули домой в ходе большого обмена пленными, в настоящее время находятся на реабилитации, а многим из них еще не проводили даже необходимые операции.

Как рассказала в интервью "Телеграфу" руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева, бойцы вернулись из плена в измученном состоянии со следами перенесенной голодовки.

"По мужчинам это очень видно, у них полностью нет жировой массы, они потеряли мышечную ткань, смотрятся как анорексические. Это происходит тогда, когда организм не получает все необходимые элементы и начинает есть сам себя", — сказала она.

Она отметила, что часть из них настолько похудели, что у них поменялись черты лица. Одного из бойцов, говорит Толкачева, она не смогла узнать, хотя и знает его с 2014 года.

По ее словам, при виде еды, бойцы не могут остановиться и берут по несколько порций, хотя медсестры их останавливают, так как после голодовки нельзя перебарщивать с пищей.

Многим из них врачи даже не делали необходимые операции, поскольку организм попросту может не выдержать.

Больше о том, что происходило с украинскими защитниками в плену, а также в каком состоянии они находятся после возвращения на подконтрольную территорию, читайте в материале "Телеграф": Наших парней в плену морили голодом, некоторых было невозможно узнать, — руководитель патронатной службы "Азова".

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#Украина #Азовсталь #Пленные #Мариуполь