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Захисник "Азовсталі" виклав прощальні фото: "Дякую всім. До зустрічі"

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Військовий показав найкращі фото з підвалів "Азовсталі"
Військовий показав найкращі фото з підвалів "Азовсталі"

Військовий наостанок показав світові, в яких умовах виживали бійці

Героїчна доля захисників "Азовсталі" в Маріуполі мало кого залишила байдужим, — кожен українець, як і мільйони іноземців із завмиранням серця щодня чекали на новини від "Азова". На сьогодні більшість військових евакуювали, але частина з них досі залишається у підвалах комбінату.

Воїн "Азова" Дмитро Козацький, також відомий під позивним "Орест", опублікував свої знімки з місця подій.

"Ореста" вже багато хто знає по фотографії воїна в променях світла на комбінаті, — знімок "Світло переможе" облетів усі простори соцмереж, проте це далеко не єдина хороша робота військового.

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"Поки я буду в полоні, залишу вам фото у найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії та фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякуємо всім за підтримку. До зустрічі", — прокоментував свої фото Козацький.

Від "Азовсталі" за час війни мало що залишилося на поверхні
Від "Азовсталі" за час війни мало що залишилося на поверхні
Ось у яких умовах жили українські бійці весь цей час
Ось у яких умовах жили українські бійці весь цей час
Бачите їх змарнілі втомлені обличчя?
Бачите їх змарнілі втомлені обличчя?
Сидіти під безперервними бомбардуваннями ворога було непросто
Сидіти під безперервними бомбардуваннями ворога було непросто
Але наші герої змогли зберегти оптимізм
Але наші герої змогли зберегти оптимізм
Знаходили час для дозвілля
Знаходили час для дозвілля
І навіть приводили себе в порядок
І навіть приводили себе в порядок
Звичайно ж, серед захисників були і жінки
Звичайно ж, серед захисників були і жінки

Попередні фотографії захисників "Азовсталі" авторства Козацького ми також публікували тут.

Зауважимо, що росія розпочала штурм Маріуполя ще на самому початку військового вторгнення в Україну, і близько двох місяців у підвалах "Азовсталі" перебували українські захисники та багато цивільних жінок та дітей.

Спочатку Україна змогла добитися евакуації мирних жителів, проте росія не погодилася віддати Україні бійців "Азова", — вдалося домовитися лише про їхній вивіз з "Азовсталі" на непідконтрольну територію Донбасу та надання їм медичної допомоги. Якою буде їхня подальша доля поки що невідомо, йдуть переговори.

Теги:
#Азовсталь #Військові #Маріуполь #Репортаж #Азов