Захисник "Азовсталі" виклав прощальні фото: "Дякую всім. До зустрічі"

Військовий наостанок показав світові, в яких умовах виживали бійці

Героїчна доля захисників "Азовсталі" в Маріуполі мало кого залишила байдужим, — кожен українець, як і мільйони іноземців із завмиранням серця щодня чекали на новини від "Азова". На сьогодні більшість військових евакуювали, але частина з них досі залишається у підвалах комбінату.

Воїн "Азова" Дмитро Козацький, також відомий під позивним "Орест", опублікував свої знімки з місця подій.

"Ореста" вже багато хто знає по фотографії воїна в променях світла на комбінаті, — знімок "Світло переможе" облетів усі простори соцмереж, проте це далеко не єдина хороша робота військового.

Чесно про війну читайте у нашому Телеграмі

"Поки я буду в полоні, залишу вам фото у найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії та фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякуємо всім за підтримку. До зустрічі", — прокоментував свої фото Козацький.

Від "Азовсталі" за час війни мало що залишилося на поверхні

Ось у яких умовах жили українські бійці весь цей час

Бачите їх змарнілі втомлені обличчя?

Сидіти під безперервними бомбардуваннями ворога було непросто

Але наші герої змогли зберегти оптимізм

Знаходили час для дозвілля

І навіть приводили себе в порядок

Звичайно ж, серед захисників були і жінки

Попередні фотографії захисників "Азовсталі" авторства Козацького ми також публікували тут.

Зауважимо, що росія розпочала штурм Маріуполя ще на самому початку військового вторгнення в Україну, і близько двох місяців у підвалах "Азовсталі" перебували українські захисники та багато цивільних жінок та дітей.

Спочатку Україна змогла добитися евакуації мирних жителів, проте росія не погодилася віддати Україні бійців "Азова", — вдалося домовитися лише про їхній вивіз з "Азовсталі" на непідконтрольну територію Донбасу та надання їм медичної допомоги. Якою буде їхня подальша доля поки що невідомо, йдуть переговори.