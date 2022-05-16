"Це фото стане культовим": знімок із захисником "Азовсталі" вразив мережу

На "Азовсталі" перебувають близько 600 поранених захисників, 40 бійців у дуже тяжкому стані

Мережею шириться надзвичайно вражаюча фотографія, яка символізує незламність та нескореність захисників багатостраждального металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі, що з перших днів війни з росією піддається систематичним обстрілам окупантів. Зараз до заводу прикута увага всього світу, а українська влада та військовослужбовці Збройних сил країни роблять усе можливе, аби знайти вихід та врятувати людей, які понад два місяці перебувають у сховищах маріупольського комбінату.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Автором знімку, який вочевидь стане культовим, є 26-річний військовий Дмитро Козацький з Житомирщини, боєць полку "Азов", який з перших днів війни обороняє Маріуполь.

Варто відзначити, що буквально за годину після публікації, фотографію, на якій зафільмовано українського воїна "Ореста", встигли вподобати понад 5 500 користувачів мережі, а перепост зробили близько 2 000. Ці цифри зростають кожної секунди.

Військовий "Орест" з "Азову"

У коментарях під публікацією українці та жителі інших країн, які підтримують українців у їх боротьбі проти російського агресора діляться своїми враженнями від побаченої світлини, закликають світ врятувати захисників Маріуполя та підтримують героїв добрими словами.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядають захисники маріупольської "Азовсталі", які понад два місяці тримають оборону під обстрілами окупантів у бомбосховищах заводу.