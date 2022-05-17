"Очі та голос Азовсталі": історія військового, якого всі знають завдяки знімку "Світло переможе"

Саме "Орест" фотографував українських військових на "Азовсталі"

Український військовослужбовець Дмитро Козацький родом з Рівненщини став голосом та очима маріупольського заводу "Азовсталь", який потерпає від жорстоких обстрілів російських військових. Герой показував, як живуть військові під обстрілами — і ці фото облетіли світ, а його спів під звуки вибухів вразив українців до глибини душі.

Про оборонця "Азовсталі" розповів міський голова Рівного Олександр Третяк у власному Telegram-каналі.

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Військовослужбовець має позивний "Орест". Відомо, що він був студентом Острозької академії. Час від часу хлопець публікував фрагменти свого життя на власній сторінці в Instagram.

"Орест" під час війни та у мирному житті

Під час бойових дій у Маріуполі хлопець став справжнім голосом "Азовсталі". Військовослужбовець під обстрілами заспівав вже легендарну для українського народу пісню "Стефанія" гурту Kalush Orchestra, завдяки якій Україна здобула перемогу в Євробаченні.

"Стефанія" у виконанні Ореста з "Азовсталі"

Також Орест став відомий завдяки фото, яке прозвали "Світло переможе", на якому хлопець стоїть під променями травневого сонця, які падають всередину зруйнованих приміщень підприємства через пробиту снарядами шпарину. Фотографію назвали символом незламності та нескореності захисників багатостраждального металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Орест з "Азову" на фото "Світло переможе"

Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядають захисники маріупольської "Азовсталі", які понад два місяці тримають оборону під обстрілами окупантів у бомбосховищах заводу. До слова, саме Дмитро Козацький є автором світлин українських бійців — кадри вразили увесь світ.