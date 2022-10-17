Збили російський дрон самотужки: героїчна історія правоохоронців з Києва (відео)

Дрон впав у 50 метрах від них

У понеділок, 17 жовтня, територію Україну масово атакували російські дрони-камікадзе іранського виробництва. Велика частина з них залетіла на територію Києва, де зранку лунало багато вибухів. Один з ворожих безпілотників на підльоті до цілі був збитий патрульними поліцейськими, бійцем ТрО, оперативником карного розшуку та спецпризначенець з автоматів та пістолетів.

Про це розповів радник керівника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі. Він оприлюднив відео розмови з героями столиці та показав уламок збитого Shahed-136. За його словами, після попадання в нього зі зброї він різко змінив траєкторію та впав в 50 метрах від правоохоронців.

"Це був четвертий за рахунком дрон. Якби хлопці його не збили, то він міг потрапити до місця, де здійснювалися рятувальні роботи – і могли загинути рятувальники, лікарі, поліцейські", — зазначив Геращенко.

Крім того, він закликав збивати "Шахиди" зі стрілецької зброї. Зокрема, це стосується мисливців та власників нарізної зброї.

"Шахіди можна збивати. Як тільки чуєш звук шахіда, і поряд у тебе є зброя, це можна і треба робити", — наголосив Геращенко у відео.

Відео Геращенка

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські окупанти продовжують атакувати Україну дронами-шахідами іранського виробництва. Ми розповіли, що про них треба знати і в чому така небезпека.