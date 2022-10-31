Відключення світла у Києві: Кличко розповів, коли стабілізують ситуацію

Ситуація зі світлом у столиці залишається важкою

Через російські обстріли ситуація з електрикою в Києві залишається складною, але її планують стабілізувати близько 21-22 години 31 жовтня. Однак навіть після цього відключення світла все ще застосовуватимуться.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, станом на 17:30 близько 40% мешканців Києва залишалися без води, а електрика була відсутня у 270 тисячах квартир. Безпосередньо після обстрілів ці показники становили 80% та 350 тисяч.

Зокрема, було відновлено водопостачання лівого берега, а світло було повернуто для мешканців Троєщини та частково Подолу.

"Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора. Але навіть повернувши постачання електроенергії, відключення застосовуватимуть. Тому що ситуація складна", — написав Кличко.

Він також зазначив, що через проблеми з електрикою з 1 листопада будуть внесені зміни до роботи громадського транспорту. Зокрема, в піковий час інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в інший час – 8-10 хвилин.

Як повідомлялося раніше, через російські обстріли постраждав не лише Київ. Всього окупанти запустили територією України понад півсотні крилатих ракет, з яких 44 були збиті, проте частина з них все ж таки змогла вразити цивільні об’єкти в Запоріжжі, Харкові та низці областей.