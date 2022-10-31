У Києві вибухи: що відомо (перші фото)

В області повідомили про роботу ППО

Росія вранці 31 жовтня атакувала українські міста — роботу ППО та вибухи чули у багатьох областях. Серед цілей виявилася столиця України. У Києві та області повідомляють про численні вибухи. Ймовірно, окрім роботи сил протиповітряної оборони є й "прильоти" — над частиною столиці здіймається дим.

Роботу ППО підтверджував голова обласної адміністрації Олексій Кулеба. Повідомляється також про вибухи у Вишгороді.

ОНОВЛЕНО: Мер Києва Віталій Кличко підтвердив ракетний удар по столиці. Він повідомив про влучання в об'єкти критичної інфраструктури та перебої зі світлом та водою.

Багато киян та мешканців області бачили в небі сліди роботи ППО. В області та столиці частково зникли електроенергія та водопостачання. Ворог міг знову атакувати критичну інфраструктуру.

Дим над Києвом

Кількість диму збільшується

Напередодні Україна пройшла добу без аварійних відключень — частково було відновлено пошкоджені обстріли попередніми обстрілами енергосистеми. Зазначимо, що про обстріл об’єктів критичної інфраструктури повідомляють і з інших міст — Харкова, Черкас, Запоріжжя.

Як раніше повідомляв "Телеграф", окупанти вночі завдали удару під Дніпром у Кам’янському районі по об’єкту критичної інфраструктури. Українців із початку атак Росії закликають до економії, щоб підтримати енергосистему.