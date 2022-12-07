В елітному районі Києва сильна пожежа: відео та подробиці

Причина виникнення пожежі встановлюється

Сьогодні, 7 грудня, у столиці сталася велика пожежа. У мережі почали з’являтися перші відео з місця події.

В одному з популярних українських Telegram-каналів повідомили, що спалах трапився в підземному паркінгу в ЖК "Новопечерські Липки". На місці вже працюють співробітники ДСНС та поліцейські.

Офіційних коментарів від пресслужби ДСНС чи столичної поліції наразі немає. Подробиці події встановлюються.

У Telegram було опубліковано декілька відео, знятих біля місця подій.

Як повідомляє OBOZREVATEL, посилаючись на власні джерела, пожежа сталася у допоміжному приміщенні підземного паркінгу на площі близько 50 квадратних метрів. Рятувальникам удалося оперативно загасити вогонь. Інформації про постраждалих чи загиблих під час пожежі не надходило. Причина виникнення спалаху у підземному паркінгу встановлюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що масштабна пожежа сталася на столичному ринку "Лівобережний". У мережі було опубліковано відео з місця події. На кадрах помітно, що у людей ознак паніки немає, що може свідчити, що спалах відбувся через побутові причини.