В элитном районе Киева сильный пожар: видео и подробности

Причина возникновения пожара устанавливается

Сегодня, 7 декабря, в столице на улице Драгоманова произошел крупный пожар. В сети начали появляться первые видео с места происшествия.

В одном из популярных украинских Telegram-каналов сообщили, что возгорание случилось в подземном паркинге в ЖК "Новопечерские Липки". На месте уже работают сотрудники ГСЧС и полицейские.

Пожар в Новопечерских Липках

Официальных комментариев от пресс-службы ГСЧС или столичной полиции пока нет. Подробности происшествия устанавливаются.

В Telegram были опубликованы несколько видео, снятых возле места событий.

Как передает OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные источники, пожар произошел во вспомогательном помещении подземного паркинга на площади около 50 квадратных метров. Спасателям удалось оперативно потушить огонь. Информации о пострадавших или погибших по время пожара не поступало. Причина возникновения возгорания в подземном паркинге устанавливается.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что масштабный пожар произошел на столичном рынке "Левобережный". В сети было опубликованы видео с места происшествия. На кадрах заметно, что у людей признаков паники нет, что может свидетельствовать, что возгорание произошло из-за бытовых причин.