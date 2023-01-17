ДФТГ "Хорт" у Києві затримало підозрюваного у вбивстві

Добровольці з "Хорту" за 15 хвилин затримали підозрюваного у вбивстві у столиці

Силами добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) "Хорт" було затримано особу, підозрювану у скоєнні вбивства, що сталося на вулиці Дніпровська Набережна 16 січня, повідомила Facebook-сторінка спецпідрозділу "Хорт".

Там зазначили, що орієнтування на підозрюваного було отримано о 20:40 16 січня. Підозрюваний — уродженець Києва 2000 року народження, раніше не судимий.

"Попередньо особа була помічена у Дніпровському районі – на Березняках та Русанівці", — розповіли у спецпідрозділі.

Група швидкого реагування направилася на місце, де підозрюваний був затриманий о 20:55. Затриманого успішно передали працівникам поліції, додали у "Хорті".

У спецпідрозділи також повідомили, що триває збір для бійців "Хорту", які служать поблизу Бахмута.

"У запеклих боях з ворогом було втрачено автівки та комплект тепловізорів", — йдеться у повідомленні.

Мета збору – зібрати 1 500 000 ₴ для заміни втраченого у боях з ворогом – машин, дронів та оптики. Нині зібрано вже 1 024 000 ₴, розповіли у "Хорті".

Там надали реквізити, за якими можна долучитися до підтримки бійців на передовій:

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