Аварія на півмільйона доларів: у Києві сталося ДТП за участю унікального суперкара (відео)

В аварії ніхто не постраждав

Вдень 14 червня у центрі Києва сталася непроста ДТП за участю двох елітних автомобілів загальною вартістю півмільйона доларів.

Відеозаписи наслідків аварії було оприлюднено у місцевих телеграм-каналах.

Судячи з фото з місця пригоди, в аварію потрапив кросовер Maserati Levante вартістю близько 100 тисяч доларів (3,7 млн гривень), а також рідкісний лімітований Lamborghini Huracan Fluo Capsule за 400 тисяч доларів (14,8 млн грн). Таким чином, аварія стала однією з найдорожчих в Україні цього року.

Maserati в’їхав в суперкар ззаду, але на щастя обійшлося без постраждалих. Причини аварії невідомі, але зазвичай таке трапляється через недотримання безпечної дистанції. Судячи з усього, автомобілі не отримали серйозних пошкоджень, проте ремонт напевно дешевим не буде.

Lamborghini Huracan Fluo Capsule є лімітованою моделлю і відрізняється від стандартної особливими яскравими кольорами кузова та ексклюзивним оздобленням салону.

Автомобіль раніше належав мільйонеру Олександру Слобоженку, але він його продав у 2021 році.

Як повідомлялося раніше, днями у Києві водій-іноземець збив дитину на велосипеді. Після цього хлопчик потрапив до реанімації у критичному стані.