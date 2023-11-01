"Пшонка-стайл": у Києві здають в оренду квартиру з персидськими килимами, позолотою та бивнями слона (фото)

Вражаючі апартаменти облаштовані за авторським проектом

У Печерському районі столиці пропонують взяти в оренду шикарну чотирикімнатну квартиру, яка знаходиться на території преміального клубного будинку Regent Hill. Власники просять 15 тисяч доларів на місяць за авторський ремонт та шикарний вид на монумент Батьківщина-мати.

Оголошення про оренду розкішних апартаментів було розміщено на сайті OLX. Квартира має площу 350 м² і знаходиться в Печерському районі столиці на вулиці Мічуріна 56/2.

В оголошенні вказано, що апартаменти мають шикарну вітальню, яка прикрашена антикваріатом 18-19 століть, перськими килимами, позолотою та бивнями слона.

Крім цього в квартирі є дві майстер-спальні з вбиральнями, простора кухня-їдальня з італійською технікою та величезний коридор. З вікон апартаментів можна милуватися шикарним видом на монумент Батьківщина-мати та насолоджуватися панорамами Дніпра.

Зазначається, що у квартирі зроблено ремонт за авторським проектом, а всі кімнати повністю укомплектовані меблями та технікою. Тут також є централізоване опалення та Wi-Fi.

Квартира розташована на п’ятому поверсі преміального клубного будинку Regent Hill в Печерському районі столиці. На території цього житлового комплексу є власний басейн, холодна купіль, сауна та місце для проведення різноманітних заходів.

У вартість оренди також буде включено паркінг та цілодобова охорона як самої квартири, так і місця для паркування.

Варто зазначити, що судячи з невеликої кількості переглядів оголошення, шикарні апартаменти не користуються особливим успіхом серед потенційних орендарів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві продають VIP-апартаменти за мільйони доларів. Так, усім охочим пропонують придбати триповерхову квартиру з лазнею, приватним ліфтом, терасою та мангалом.