"Пшонка-стайл": в Киеве сдают в аренду квартиру с персидскими коврами, позолотой и бивнями слона (фото)

Впечатляющие апартаменты обустроены по авторскому проекту

В Печерском районе столицы предлагают взять в аренду шикарную четырехкомнатную квартиру, которая располагается на территории премиального клубного дома Regent Hill. Владельцы просят 15 тысяч долларов в месяц за авторский ремонт и шикарный вид на монумент Родина-мать.

Объявление об аренде шикарных апартаментов было размещено на сайте OLX. Квартира имеет площадь 350 м² и находится она в Печерском районе столицы на улице Мичурина 56/2.

В объявлении указано, что апартаменты имеют шикарную гостиную, которая украшена антиквариатом 18-19 веков, персидскими коврами, позолотой и настоящими бивнями слона.

Кроме этого в квартире есть две мастер-спальни с уборными, просторная кухня-столовая с итальянской техникой и огромный коридор. Из окон же апартаментов можно любоваться шикарным видом на монумент Родина-мать и наслаждаться панорамами Днепра.

Отмечается, что в квартире сделан ремонт по авторскому проекту, а все комнаты полностью укомплектованы мебелью и техникой. Здесь также есть централизованное отопление и Wi-Fi.

Квартира располагается в на пятом этаже премиального клубного дома Regent Hill в Печерском районе столицы. На территории данного жилого комплекса есть собственный бассейн, холодная купель, сауна и место для проведения различных мероприятий.

В стоимость аренды также будет включен паркинг и круглосуточная охрана как самой квартиры, так и парковочного места.

Стоит отметить, что судя по небольшому количеству просмотров объявления, шикарные апартаменты не пользуются особым успехом у потенциальных арендаторов.

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