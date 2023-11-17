Ціна успіхів ЗСУ: з’явилися свіжі фото та відео відомого кладовища у Києві

Там знаходять останній притулок справжні Герої

Успіхи Збройних сил України в Херсонській області, про які стало відомо 17 листопада, порадували кожного. Однак не всі замислюються про те, якою ціною дістається нашим захисникам кожен метр землі.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на Лісовому кладовищі у Києві, де серед іншого ховають і українських військових, та показав, як він виглядає у листопаді 2023 року.

Лісове кладовище — найбільший некрополь лівого берега Києва, і воно закрите для масових поховань ще з 1989 року. Зараз там дозволено ховати лише у сімейні могили чи почесні поховання заслужених громадян.

Зокрема, на цьому цвинтарі заспокоєно безліч українських військових, які героїчно показали себе, серед яких боєць "Азова" Олександр "Крід" Бабенко, Андрій Вдовенко, захисник Маріуполя Рафаїл "Раф" Агаф’єв та багато інших. Алея із загиблими на війні українцями невелика, але стає дедалі більше з кожним місяцем боротьби.

Ось як виглядає цвинтар з висоти пташиного польоту:

Кожна така могила – трагедія для цілої родини українців

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, за яких умов воюють українські військові на Лиманському напрямі, — там побував наш кореспондент Ян Доброносов.