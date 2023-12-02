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Маріуполь, дрон, Джавелін: у Києві відкрилася виставка робіт словацьких художників

Автор
Тая Бєлан Тая Бєлан
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Нова виставка київської галереї ЦЕХ «Буря»
Нова виставка київської галереї ЦЕХ «Буря». Фото Колаж "Телеграф"

Через призму робіт Словаччина виразила підтримку Україні

В київській галереї сучасного мистецтва ЦЕХ відкрилася нова виставка "Буря". Експозиція об’єднує роботи словацьких митців. Своїми роботами вони висловили свою небайдужість до війни.

Картини мають красномовні назви "Нічне місто – Маріуполь", "Дрон", "Джавелін". На прикладі цих робіт можна побачити, як змінюється творчість художника, коли в сусідній країні йде жорстока війна.

До створення однієї з робіт зможе долучитися кожен відвідувач: її буде завершено наприкінці виставки. Мова про великий білий лист калини – символу України, на якому кожен зможе написати своє послання. Таким чином митець Йозеф Пілат висловлює свою підтримку та солідарність з Україною. Робота буде завершена завдяки внеску всіх охочих наприкінці виставки й повернеться до Словаччини.

Фото виставка словацьких художників Буря у гарелеї ЦЕХ
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Захід на честь відкриття виставки "Буря" відкрив Юрай Балоґг, заступник посла Словацької республіки в Україні. Він підкреслив давні дружні зв’язки між Україною та Словаччиною. На відкритті також була присутня Драгоміра Трновцова, аташе з питань культури, соціальної підтримки та освіти Посольства Словацької республіки в Україні.

Виставка проходить за підтримки Словацького посольства в Україні та відзначає 30-річчя з дня проголошення Словацької республіки і водночас виказує підтримку Україні.

Відвідати виставку можна з 1 грудня 2023 року до 1 лютого 2024 року. Вхід вільний для всіх охочих: галерея ЦЕХ, Київ, вул. Кирилівська, 69.

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#Україна #Мистецтво #Київ #Виставка #Словаччина #Галерея