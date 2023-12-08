Є руйнування: нові подробиці удару крилатими ракетами по Київщині

Усі ракети було збито на підльоті до столиці

Після тривалої паузи у 79 днів ворог відновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. В Україні активно працювала протиповітряна оборона, зокрема і в Києві та області. Уламками ворожих ракет пошкоджено приватні будинки у кількох громадах області.

"Сьогодні вранці ворог вкотре підступно атакував нашу область. Цього разу ракетами. Повітряна тривога тривала понад 1,5 години. У регіоні активно працювали сили ППО. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. За оперативною інформацією, постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей станом на 8:45 вже є інформація про пошкодження приватних будинків у кількох громадах області. У будинках вибито вікна, часткові руйнування стін. Аварійні служби вже працюють", — повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він додав, що оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки. Людям буде надано всю необхідну допомогу.

Як уточнив начальник КМВА Сергій Попко, попередньо близько 10 бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області. Жодна ворожа ціль не досягла столиці.

"Силами та засобами ППО всі ракети, що летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці... Як ви бачите, ворог дочекався свого часу і почав знову застосовувати стратегічну авіацію для атак на мирні міста. Тому бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ми витримали численні ракетні удари минулої зими й вірю, що разом подолаємо будь-які інші виклики", — написав він.

Нагадаємо, ворог із 6:30 ранку 8 грудня атакував Україну крилатими ракетами. Росіяни підняли в небо бомбардувальники та запустили з їхніх бортів ракети.