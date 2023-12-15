У Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Гостей та мешканців столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки

У суботу та неділю (16-17 грудня) в різних районах столиці проходитимуть традиційні продуктові ярмарки. Усі охочі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: сезонні овочі та фрукти, зелень, бакалію, м'ясні вироби, мед і багато іншого.

Про це повідомили на офіційному сайті КМДА. Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах.

Так, відомо, що продуктові ярмарки на цих вихідних, з 16 по 17 грудня, проходитимуть у кожному з районів міста. Перед відвідуванням ярмарків важливо ознайомитись з розкладом їх проведення та локаціями, де вони будуть організовані.

Так, у суботу, 16 грудня, сільськогосподарські ярмарки можна буде відвідати за такими адресами:

Розклад та локації

У неділю, 17 грудня, продуктові ярмарки відбудуться за наступними адресами:

Також усі охочі можуть відвідати комунальні ринки, які розміщуються за такими адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

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