Експерт закликав киян запасатися плівкою: для чого це потрібно (відео)

Кияни закликають не панікувати, але бути готовими до будь-яких екстрених ситуацій

На тлі постійних загроз повторення масованих ракетних атак з боку РФ, а також морозів, що насуваються, жителям столиці експерти радять мобілізуватися і підготуватися до можливих екстрених ситуацій. Людей закликають не панікувати, а з з холодним розумом подумати про те, як пережити цю зиму.

Насамперед необхідно подбати про те, щоб у вас під рукою завжди була плівка. Про це в ефірі "КИЇВ-24" сказав виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" та експерт з питань енергоефективності Святослав Павлюк.

Експерт зазначив, що кияни мають бути готовими до того, що ворог продовжить обстрілювати столицю. На випадок повторних масованих атак кожному мешканцю столиці він порекомендував запастися плівкою.

"Потрібно зробити запас плівки для вікон. Якщо росіяни продовжуватимуть обстрілювати Київ, то ми маємо бути до цього готові", — зазначив Павлюк.

На його думку, якщо під час обстрілів будуть пошкоджені вікна у ваших квартирах або будинках, то стане в нагоді саме плівка. Експерт запевняє, що у вас завжди під рукою має бути матеріал, яким можна тимчасово "закрити" віконні та дверні отвори.

"Якщо будуть пошкоджені віконні отвори, то у вас під рукою повинна бути плівка. Це може бути стретч-плівка, якою просто можна обмотати раму, або ж це може бути звичайна щільна плівка, якою можна завісити віконний проріз. Подбайте про те, щоб у вас чи ваших сусідів був запас плівки та скотчу цієї зими", — резюмував експерт.

За словами Павлюка, плівка допоможе оперативно закрити дірки у вікнах, які можуть утворитися після ворожого обстрілу. Чим швидше ви зможете це зробити, тим більше тепла залишиться у приміщенні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві скликали Раду оборони: що обговорювали і до чого прийшли. Зокрема, було вирішено, що на тлі загрози повторення масованих ракетних атак з боку РФ, а також морозів, що насуваються, всі "Пункти незламності" в столиці функціонуватимуть у цілодобовому режимі.