У Києві скликали Раду оборони: що обговорювали і до чого дійшли
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3738
На Київ можуть чекати нелегкі випробування і до них потрібно ґрунтовно підготуватися
У п’ятницю, 5 січня, у столиці було скликано Раду оборони Києва, яка ухвалила низку важливих рішень. Зокрема, було вирішено, що на тлі загрози повторення масованих ракетних атак з боку РФ, а також морозів, що насуваються, всі Пункти незламності в столиці функціонуватимуть у цілодобовому режимі.
Тут, у разі виникнення НП, кожен зможе зігрітися, перекусити та зарядити гаджети. Про це повідомили у офіційному Телеграм-каналі КМВА.
Так, на тлі морозів, що насуваються на Київщину та загрози нових атак з боку РФ Рада обори Києва вирішила зробити все можливе для захисту жителів і гостей столиці. Для цього було розроблено комплекс заходів, які будуть спрямовані на запобігання виникнення критичних ситуацій.
"Реагуючи на всі можливі виклики, у столиці сьогодні скликано Раду оборони Києва. На засіданні затвердили алгоритми координації та узгодили дії Сил оборони, правоохоронних органів, ДСНС та районних державних адміністрацій", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Тож, на засіданні Ради оборони Києва були ухвалені наступні спільні рішення:
- забезпечити роботу усіх Пунктів Незламності в цілодобовому режимі;
- перевірити та за необхідності доукомплектувати Пункти Незламності м. Києва необхідними засобами;
- перевірити готовність до забезпечення роботи закладів охорони здоров’я на випадок критичної ситуації;
- поінформувати киян про роботу і доступ до Пунктів Незламності на період погіршення погодних умов;
- перед морозами перевірити горища, технічні поверхи житлових будинків, усунути недоліки для недопущення замороження систем опалення будинків;
У відомстві також наголосили, що Пункти незламності є "острівцями безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності", які функціонуватимуть у столиці цілодобово та безкоштовно.
Крім цього повідомляється про те, що у Києві щодня працює Соціальний Патруль — це бригада соціальних працівників, яка допомагає безпритульним.
Нагадаємо, що у додатку "Дія" ще в жовтні з’явилася інтерактивна карта найближчих Пунктів незламності. З її допомогою можна дізнатися адресу, графік роботи та умови кожного Пункту незламності. Також можна відфільтрувати за конкретними потребами – дізнатися, чи є інтернет, обігрів, генератор чи мобільний зв’язок.
Скористатися сервісом можна навіть офлайн. Потрібно лише попередньо завантажити карту вибраного регіону в Діях, коли буде Інтернет. І все вона завжди з вами.
Як переглянути карту
- зайдіть у Дію
- натисніть Послуги
- натисніть Пункти незламності
- виберіть свою область
- завантажте картку
Після цього картка буде доступна для використання офлайн. Додаток покаже всі Пункти незламності в радіусі 1,5 км.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві в райвідділах поліції облаштували "Пункти незламності" : адреси. У разі раптових відключень електроенергії, перебоїв з інтернетом та мобільним зв’язком мешканці та гості Києва завжди можуть відвідати "Пункти незламності", які облаштовані у столичних відділеннях поліції. Вони позначені спеціальними покажчиками зі світловідбиваючими елементами.