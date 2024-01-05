У Києві скликали Раду оборони: що обговорювали і до чого дійшли

На Київ можуть чекати нелегкі випробування і до них потрібно ґрунтовно підготуватися

У п’ятницю, 5 січня, у столиці було скликано Раду оборони Києва, яка ухвалила низку важливих рішень. Зокрема, було вирішено, що на тлі загрози повторення масованих ракетних атак з боку РФ, а також морозів, що насуваються, всі Пункти незламності в столиці функціонуватимуть у цілодобовому режимі.

Тут, у разі виникнення НП, кожен зможе зігрітися, перекусити та зарядити гаджети. Про це повідомили у офіційному Телеграм-каналі КМВА.

Так, на тлі морозів, що насуваються на Київщину та загрози нових атак з боку РФ Рада обори Києва вирішила зробити все можливе для захисту жителів і гостей столиці. Для цього було розроблено комплекс заходів, які будуть спрямовані на запобігання виникнення критичних ситуацій.

"Реагуючи на всі можливі виклики, у столиці сьогодні скликано Раду оборони Києва. На засіданні затвердили алгоритми координації та узгодили дії Сил оборони, правоохоронних органів, ДСНС та районних державних адміністрацій", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Тож, на засіданні Ради оборони Києва були ухвалені наступні спільні рішення:

забезпечити роботу усіх Пунктів Незламності в цілодобовому режимі;

перевірити та за необхідності доукомплектувати Пункти Незламності м. Києва необхідними засобами;

перевірити готовність до забезпечення роботи закладів охорони здоров’я на випадок критичної ситуації;

поінформувати киян про роботу і доступ до Пунктів Незламності на період погіршення погодних умов;

перед морозами перевірити горища, технічні поверхи житлових будинків, усунути недоліки для недопущення замороження систем опалення будинків;

У відомстві також наголосили, що Пункти незламності є "острівцями безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності", які функціонуватимуть у столиці цілодобово та безкоштовно.

Крім цього повідомляється про те, що у Києві щодня працює Соціальний Патруль — це бригада соціальних працівників, яка допомагає безпритульним.

Нагадаємо, що у додатку "Дія" ще в жовтні з’явилася інтерактивна карта найближчих Пунктів незламності. З її допомогою можна дізнатися адресу, графік роботи та умови кожного Пункту незламності. Також можна відфільтрувати за конкретними потребами – дізнатися, чи є інтернет, обігрів, генератор чи мобільний зв’язок.

Скористатися сервісом можна навіть офлайн. Потрібно лише попередньо завантажити карту вибраного регіону в Діях, коли буде Інтернет. І все вона завжди з вами.

Як переглянути карту

зайдіть у Дію

натисніть Послуги

натисніть Пункти незламності

виберіть свою область

завантажте картку

Після цього картка буде доступна для використання офлайн. Додаток покаже всі Пункти незламності в радіусі 1,5 км.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві в райвідділах поліції облаштували "Пункти незламності" : адреси. У разі раптових відключень електроенергії, перебоїв з інтернетом та мобільним зв’язком мешканці та гості Києва завжди можуть відвідати "Пункти незламності", які облаштовані у столичних відділеннях поліції. Вони позначені спеціальними покажчиками зі світловідбиваючими елементами.