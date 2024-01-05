В Киеве созвали Совет обороны: что обсуждали и к чему пришли

Киев могут ждать возможные испытания и к ним нужно основательно подготовиться

В пятницу, 5 января, в столице был созван Совет обороны Киева, который принял ряд важных решений. В частности, было решено, что на фоне угрозы повторения массированных ракетных атак со стороны РФ, а также надвигающихся морозов все "Пункты несокрушимости" в столице будут функционировать в круглосуточном режиме.

Здесь, в случае возникновения ЧП, каждый сможет согреться, перекусить и зарядить гаджеты. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале КГВА.

Так, на фоне надвигающихся морозов и угроз новых атак со стороны РФ Совет оборы Киева решил сделать все возможное для защиты жителей и гостей столицы. Для этого был разработан комплекс мер, которые будут направлены на предотовращение возникновения критических ситуаций.

"Реагируя на все возможные вызовы, в столице сегодня созван Совет обороны Киева. На заседании утвердили алгоритмы координации и согласовали действия Сил обороны, правоохранительных органов, ГСЧС и районных государственных администраций", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

В ходе заседания Совета обороны Киева были приняты следующие совместные решения:

обеспечить работу всех Пунктов несокрушимости в круглосуточном режиме;

проверить и при необходимости доукомплектовать Пункты несокрушимости Киева всеми необходимыми средствами;

проверить готовность к обеспечению работы учреждений здравоохранения на случай критической ситуации;

проинформировать киевлян о работе и доступе к пунктам Несокрушимости на период ухудшения погодных условий;

перед морозами проверить чердаки и технические этажи жилых домов; устранить недостатки для недопущения замораживания систем отопления домов;

В ведомстве также подчеркнули, что Пункты несокрушимости являются "островками безопасности, стабильности, тепла и нашего единения", которые будут функционировать в столице круглосуточно и бесплатно.

Кроме этого сообщается, что в Киеве ежедневно работает Социальный Патруль — это бригада социальных работников, которая помогает бездомным.

Напомним, что в приложении "Дия" еще в октябре появилась интерактивная карта ближайших Пунктов несокрушимости. С ее помощью можно узнать адрес, график работы и условия каждого Пункта несокрушимости. Также можно отфильтровать по конкретным потребностям – узнать, есть ли интернет, обогрев, генератор или мобильная связь.

Воспользоваться сервисом можно даже офлайн. Нужно только предварительно загрузить карту выбранного региона в Дії, когда будет Интернет. И все – она всегда с вами.

Как просмотреть карту

зайдите в Дію

нажмите Услуги

нажмите Пункты несокрушимости

выберите свою область

загрузите карту

После этого карта будет доступна для использования офлайн. Приложение покажет все Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 километров.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве в райотделах полиции обустроили "Пункты несокрушимости": адреса. В случае внезапных отключений электроэнергии, перебоев с интернетом и мобильной связью жители и гости Киева всегда могут посетить "Пункты несокрушимости", которые обустроены в столичных отделениях полиции. Они помечены специальными указателями со светоотражающими элементами.