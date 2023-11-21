В Киеве в райотделах полиции обустроили "Пункты несокрушимости": адреса

При необходимости здесь можно согреться и зарядить гаджеты

В случае внезапных отключений электроэнергии, перебоев с интернетом и мобильной связью жители и гости Киева всегда могут посетить "Пункты несокрушимости", которые обустроены в столичных отделениях полиции. Они помечены специальными указателями со светоотражающими элементами.

Здесь также всем желающим могут предложить горячий чай. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Так, в каждом районе Киева полицейские обустроили "Пункты несокрушимости", которые в случае блэкаута призваны прийти на помощь гражданам. Здесь можно будет согреться, выпить горячего чая и зарядить гаджеты. Также в отделениях полиции можно будет воспользоваться интернетом.

"Пункты несокрушимости", которые организовали столичные правоохранители, располагаются по следующим адресам:

Голосеевское управление полиции — улица Голосеевская, 15; отдел полиции по обслуживанию микрорайонов "Теремки-1" и "Теремки-2" — ул. Смолича, 6-Б

Дарницкое управление полиции — улица Кошица, 3а

Деснянское управление полиции — улица Рейгана, 9б, отдел полиции № 1 — улица Милютенко, 28-В, отдел полиции № 2 — улица Милославская, 23-Д

Днепровское управление полиции — улица Черчилля, 2; отдел полиции № 1 — улица Петра Запорожца, 19-А, отдел полиции № 3 — улица Энтузиастов, 9-В, отдел полиции № 4 — улица, Каунасская 14/1

Оболонское управление полиции — улица Героев полка "Азов", 2-А

Печерское управление полиции — улица Князей Острожских, 30

Подольское управление полиции — улица Хорива, 20; отделение полиции № 1 по обслуживанию микрорайона "Ветряные Горы" — проспект Правды, 35

Святошинское управление полиции — проспект Берестейский, 109

Соломенское управление полиции — проспект Воздухофлотский, 49

Шевченковское управление полиции — улица Герцена, 9.

Адреса "Пунктов несокрушимости"

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в "Дие" появилась карта ближайших Пунктов несокрушимости. В приложении "Дія" появилась карта с адресами Пункт несокрушимости. Теперь всего за несколько кликов можно найти ближайший и проложить к нему удобный маршрут. Это поможет украинцам оставаться на связи и иметь доступ ко всему необходимому даже в условиях блэкаутов.