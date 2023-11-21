У Києві в райвідділах поліції облаштували "Пункти незламності": адреси

При необхідності тут можна зігрітися та зарядити гаджети

У разі раптових відключень електроенергії, перебоїв з інтернетом та мобільним зв’язком мешканці та гості Києва завжди можуть відвідати "Пункти незламності", які облаштовані у столичних відділеннях поліції. Вони позначені спеціальними вказівниками зі світловідбиваючими елементами.

Тут також усім охочим можуть запропонувати гарячий чай. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, у кожному районі Києва поліцейські облаштували "Пункти незламності", які у разі блекауту покликані прийти на допомогу громадянам. Тут можна буде зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити гаджети. Також у відділеннях поліції можна буде скористатися інтернетом.

"Пункти незламності", які організували столичні правоохоронці, розташовуються за наступними адресами:

Голосіївське управління поліції — вулиця Голосіївська, 15; відділ поліції з обслуговування мікрорайонів "Теремки-1" та "Теремки-2" — вул. Смолича, 6-Б

Дарницьке управління поліції — вулиця Кошиця, 3а

Деснянське управління поліції — вулиця Рейгана, 9б, відділ поліції № 1 — вулиця Мілютенка, 28-В, відділ поліції № 2 — вулиця Милославська, 23-Д

Дніпровське управління поліції — вулиця Вінстона Черчилля, 2; відділ поліції № 1- вулиця Петра Запорожця, 19-А, відділ поліції № 3 – вулиця Ентузіастів, 9-В, відділ поліції № 4 – вулиця, Каунаська 14/1

Оболонське управління поліції — вулиця Героїв полку "Азов", 2-А

Печерське управління поліції — вулиця Князів Острозьких, 30

Подільське управління поліції — вулиця Хорива, 20; відділення поліції № 1 з обслуговування мікрорайону "Вітряні Гори" — проспект Правди, 35

Святошинське управління поліції — проспект Берестейський, 109

Соломʼянське управління поліції — проспект Повітрофлотський, 49

Шевченківське управління поліції — вулиця Герцена, 9.

Адреси "Пунктів незламності"

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в "Діє" з’явилася карта найближчих Пунктів незламності. У програмі "Дія" з’явилася карта з адресами Пункт незламності. Тепер за кілька кліків можна знайти найближчий і прокласти до нього зручний маршрут. Це допоможе українцям залишатися на зв’язку та мати доступ до всього необхідного навіть за умов блекаутів.