У Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Продуктові ярмарки традиційно пройдуть у Києві цього тижня

Цього тижня, з 9 по 14 січня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у кожному з районів Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

На покупців чекає широкий асортимент якісної продукції від фермерів, які підготували для вас найкраще. Про це повідомили у Департаменті Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Так, відомо, що продуктові ярмарки цього тижня з 9 по 14 січня проходитимуть у кожному районі міста.

Перед відвідуванням ярмарків важливо ознайомитись з розкладом їх проведення та локаціями, де вони будуть організовані.

Так сільськогосподарські ярмарки можна буде відвідати за такими адресами:

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що після свят у магазинах злетіли ціни на продукти : що подорожчало майже на 50 гривень. Після новорічних свят у великих українських супермаркетах злетіли ціни на деякі продукти, які користуються популярністю у покупців. Йдеться про курячі яйця, пшеничний хліб, рожеві помідори і домашнє сало.