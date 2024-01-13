На Київщині продовжують прибирати сніг: за якими номерами можна дізнатися про стан доріг

Водіїв просять бути максимально уважними та обережними

У суботу, 13 січня, на Київщині триває розчищення та протиожеледна обробка доріг. Над подоланням наслідків рясних снігопадів на роботу було виведено 156 одиниць спецтехніки.

Крім цього, понад 190 співробітників КП залучено до усунення наслідків негоди. Про це повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Так, на даний момент проїзд на автошляхах державного та місцевого значення в межах Київської області забезпечений повністю. Проте, незважаючи на це, водіїв вантажівок закликають перечекати складні погодні умови на майданчиках для відстою.

Окрім цього, всіх учасників дорожнього руху просять бути максимально уважними та обережними та враховувати погодні умови під час поїздок.

Щоб отримати інформацію про стан доріг у Київській області, ви можете звернутися за наступними номерами телефонів:

Єдиний контактний центр: +38 067 400 60 80;

Диспетчерська служба доріг місцевого значення: +38 050 355 68 95 та +38 050 832 30 18 та +38 050 832 30 18;

Диспетчерська служба доріг державного значення: +38 098 410 54 80.

В умовах погіршення погоди та сильних снігопадів водіям радять дотримуватися наступних рекомендацій, перш ніж вирушити в дорогу:

взяти пускові або стартові дроти, щоб у разі потреби підзарядити акумулятор;

взяти теплу ковдру або плед, а також ліхтарик, сірники/запальничку, воду та перекус на випадок, якщо ви будете змушені провести на трасі якийсь час до приїзду рятувальників;

в багажник покладіть лопату, трос і кілька кілограм піску (він допоможе вам рушити з місця).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким засобом потрібно змастити лопату, щоб швидко прибрати сніг біля будинку. Мешканцям приватних будинків узимку доводиться стикатися із необхідністю розчищати сніг. При нечисленних опадів доріжку достатньо посипати піском чи іншим засобом. А коли опадів випало дуже багато, для багатьох збирання снігу біля будинку стає справжнім випробуванням. Проте є кілька хитрощів, які зроблять це заняття не лише ефективнішим, а й швидшим.