Росіяни розстріляли з "Граду" в Каховському водосховищі човен з українцями, що рятувалися з окупації: подробиці

Росіяни розстріляли ракетами човен із мирними українцями у Каховському водосховищі

Російські окупанти продовжують скоювати військові злочини на території України і минулого четверга у Каховському водосховищі розстріляли з "градів" човен для евакуації людей з окупованої частини Херсонської області, внаслідок чого загинули троє мирних жителів, серед яких – 13-річна дитина.

Про це повідомив у четвер, 7 квітня, пізно ввечері на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні (7 квітня – ред.), приблизно о 10 ранку, орки на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку "Світанок" у Мар’янському Криворізькому районі розстріляли човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області. Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега", — сказав він у своєму відеозверненні.

За словами Вілкула, у човні було 14 людей: троє дітей та 11 дорослих.

"Двоє дорослих чоловіків і жінка загинули одразу. Дитина 13-ти років померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні і двоє пропали безвісти. Це був сьомий рейс цього човна. Подонки! Добре знали, що там мирні люди. Але розстріляли їх ракетами. Просто за те, що вони хотіли вижити. І це військовий злочин! І це Гаазький трибунал", — сказав він.

Також Вілкул повідомив про інші звірства окупантів, про які стало відомо після звільнення одного із сіл Херсонської області.

"Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємося, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде прощення", — розповів чиновник.

Як повідомлялося, після звільнення окупованих російськими військами територій з’ясувалося, що росіяни масово ґвалтували, катували, грабували та вбивали мирних українців.