Metallica перевидала свій легендарний альбом: де прослухати і скачати пісні

Легендарна рок-група донині виконує на концертах найбільше хітів з альбому "Black Album"

Американська метал-група Metallica, яка була утворена в Лос-Анджелесі в 1981 році, святкує 30-річний ювілей свого п’ятого студійного однойменного альбому, який шанувальники колективу прозвали не інакше, як "Black Album" ( "Чорний альбом"). Платівка була випущена в світ 12 серпня 1991 року. Комерційно успішна, в 2003 (252-а позиція) увійшла в топ-500 за версією журналу про музику Rolling Stone.

Як повідомляє Pitchfork, 10 вересня Metallica випустила перевидання, що складається з двох релізів: перший ( "Metallica Remastered") — з кращим звуком, а другий ( "The Metallica Blacklist" в форматі 4CD) — з каверами, записаними 53 артистами на 12 пісень з оригінальної платівки, включаючи Майлі Сайрус, St. Vincent, Елтона Джона, Фібі Бріджерс, Камаси Вашингтона, Мозеса самной, Weezer, Ріну Саваяма і багато інших відомих музикантів.

Прослухати і завантажити нові версії хітів можна на стрімінгових майданчиках.

Список 12 композицій з альбому Metallica

30 років тому "Black Album" виявився на першому рядку Billboard і приніс групі "Греммі" за "Краще метал-виконання". Альбом розійшовся тиражем в 17 мільйонів копій тільки в США.

Нагадаємо, що в травні минулого року під час карантину Metallica представила акустичну версію пісні Blackened.