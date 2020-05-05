Карантин не помеха: Metallica записали акустическую версию своей песни (Видео)

Американская метал-группа Metallica презентовала акустическую версию песни Blackened из альбома Аnd Justice for All 1988 года. Композиция была записана музыкантами дома на карантине из-за коронавируса - все участники Metallica проживают в разных штатах. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале группы и уже собрал кучу просмотров.