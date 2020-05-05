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Вторник, 05.05.2020

Карантин не помеха: Metallica записали акустическую версию своей песни (Видео)

Американская метал-группа Metallica презентовала акустическую версию песни Blackened из альбома Аnd Justice for All 1988 года. Композиция была записана музыкантами дома на карантине из-за коронавируса - все участники Metallica проживают в разных штатах. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале группы и уже собрал кучу просмотров.
112.ua
Фото: twitter
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17:07 Сегодня Телеграф
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