Христина Пізанська: хто вона така і чому Google присвятив їй дудл

Христина Пізанська, також Христина де Пізан вважається першою жінкою в Європі, яка підтримала захист прав жінок своїми працями

У суботу, 11 вересня, Христина Пізанська стала героїнею нового дудла від Google. Саме в цей день 657 років тому народилася ця неймовірна жінка, француженка італійського походження, яка стала першою письменницею-феміністкою, поетесою, філософом і світським істориком.

Христина де Пізан народилася в цей день в 1364 році у Венеції, але провела більшу частину дитинства, досліджуючи бібліотеки двору французького короля Карла V, де її батько був придворним лікарем і астрологом. Озброївшись пером і своєю любов’ю до літератури, вона почала писати романтичні балади у 1393 році. Ці твори викликали захват у кількох впливових покровителів, включаючи короля Карла VI.

Христина Пізанська читає книгу групі чоловіків

У своїх ліричних і оповідних творах вона черпала натхнення з власного життєвого досвіду, а не з релігійних або міфологічних традицій, як це було прийнято в той час. Основні твори Пізанської були створені в період з 1389 по 1405 роки. За цей час італійка написала 41 твір, включаючи відомі роботи "Книга про Град жіночий", "Скарб жіночого міста" "Послання Божеству Розсудливості від Гектора", "Роман про Троянду", "Книга ста балад", "Довга путь учення".

У 15 років вона вийшла заміж за королівського секретаря Етьєна де Кастеля, який помер через десять років від чуми. У цьому шлюбі з’явилося двоє дітей: дочка Марі і син.

Христина Пізанська і її син

У 1418 році у віці 53 років Христина де Пізан пішла в монастир. Після одинадцяти років мовчання вона написала свою останню роботу про свою сучасницю Жанну д’Арк, першу захоплюючу поему про національну героїню Франції і єдину, написану за її життя. Точна дата смерті Пізанської невідома, але вона повинна бути близько 1430 року.

Христина Пізанська підносить свою книгу королеві Ізабеллі Баварської. З рукопису XV століття

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Google присвятив дудл на честь дня народження польського режисера Кшиштофа Кесьлевского.