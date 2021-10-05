"Зима близько": вийшов дебютний тизер приквела "Ігри престолів" про будинок Таргарієнів (відео)

Прем’єра серіалу намічена на 2022 рік, але поки точної дати немає.

Канал HBO нарешті презентував довгоочікуваний тизер-трейлер серіалу-приквела "Ігри престолів" під назвою "Будинок дракона ", який розповість про Таргарієнів.

"Прем’єра" дебютного відео відбулася на ютуб-каналі стріммінгового сервісу HBO Max.

Дії "House of the Dragon" розгорнеться 300 років до подій, показаних в "Грі престолів", і зосередиться на кризі Будинку Таргарієнів, який почався після смерті короля Візеріса I.

Нагадаємо, що в основу серіалу "Будинок дракона" покладена книга Джорджа Мартіна "Полум’я і кров" (Fire & Blood). І варто зазначити, що автор разом з шоураннер приквела — Райаном Кондалєв, разом працювали над сценарієм. Режисер пріквела — Мігель Сапочник.

Також, відзначимо, що "Будинок Дракона" — це один з чотирьох різних спін-оффов "Ігри престолів", які планує випустити канал HBO.