"Зима близко": вышел дебютный тизер приквела "Игры престолов" о доме Таргариенов (видео)

Премьера сериала намечена на 2022 год, но пока точной даты нет.

Канал HBO наконец презентовал долгожданный тизер-трейлер сериала-приквела "Игры престолов" под названием "Дом дракона", который расскажет о Доме Таргариенов.

"Премьера" дебютного видео состоялась на ютуб-канале стриммингового сервиса HBO Max.

Действия "House of the Dragon" развернется 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов", и сосредоточится на кризисе Дома Таргариенов, который начался после смерти короля Визериса I.

Напомним, что в основу сериала "Дом дракона" положена книга Джорджа Мартина "Пламя и кровь" (Fire & Blood). И стоит отметить, что автор вместе с шоураннером приквела — Райаном Кондалом, вместе работали над сценарием. Режиссер приквела — Мигель Сапочник.

Также, отметим, что "Дом Дракона" — это один из четырех разных спин-оффов "Игры престолов", которые планирует выпустить канал HBO.

Ранее, "Телеграф" писал, что композитором нового проекта станет автор саундтрека к "Игре престолов" — композитор Рамин Джавади.