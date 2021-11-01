Imagine Dragons повернуться до Києва з новим концертом: коли він пройде

Востаннє артисти давали концерт у столиці у серпні 2018 року

Чудова новина для киян та гостей української столиці наступного року! Американський інді-рок-гурт Imagine Dragons планує виступити на НСК "Олімпійський" 3 червня 2022 року. Концерт відбудеться на підтримку нового альбому колективу "Mercury — Act 1", який був випущений у вересні через трирічну перерву.

На офіційній сторінці Imagine Dragons в Інстаграмі наголошується, що європейське турне стартує у Празі 30 травня, а завершиться у Парижі 16 липня. Київ буде третім містом, яке музиканти відвідають під час турне.

Imagine Dragons виступлять на підтримку нового альбому "Mercury — Act 1"

Продаж квитків стартує 5 листопада, згідно з інформацією на Concert.ua. У період з 2 по 4 листопада триватиме закритий продаж для фан-клубу артиста по промокоду.

Нагадаємо, що попередній концерт Imagine Dragons у Києві відбувся 31 серпня 2018 року. Тоді соліст гурту Ден Рейнольдс вийшов на сцену з прапором України, чим викликав захоплення фанатів. Ажіотажем навколо виступу американців скористалися аферисти, які продавали фальшиві квитки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наступного року у Києві заплановано концерт російського гурту "Бі-2". Новина про можливий виступ артистів із РФ сподобалася не всім.