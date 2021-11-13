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Чи була у Сквідварда дружина? Теорія про те, чому персонаж із "Губки Боба" завжди сумує

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чи мала герой дружину — ось у чому питання Новина оновлена 13 листопада 2021, 22:35
Чи мала герой дружину — ось у чому питання

Є ймовірність, що мультяшний восьминіг так страждає через свою самотність

Сквідвард Тентаклс — популярний другорядний герой мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани". Нещодавно мережу облетіла новина, ніби Сквідвард наклав на себе руки. Чи так це насправді — дізнайтеся в матеріалі "Телеграфа", а тут ми розберемося, чому восьминіг завжди перебуває в поганому настрої.

У той час як Губка Боб оптимістичний, дбайливий і неосвічений, Сквідвард запальний, упертий і грубий. Це змусило фанатів висунути всілякі теорії про те, чому Сквідвард такий, і одна тіктокерка припустила, що Сквідвард колись був одружений, але його дружина пішла від нього. З того часу його життя змінилося.

Причина, через яку в мультсеріалі ніколи не згадувалося про це, нібито полягає в тому, що це було б "надто сумно".

Теорія стала вірусною на TikTok, а відео набрало понад 10 млн переглядів.

Нагадаємо, що у Сквідварда був любовний інтерес до одного жіночого персонажа на ім’я Скілвія. Вони зустрілися в "Красті Краб", і хоча наприкінці епізоду їх показали разом, вона більше не з’являлася у проекті.

Пропонуємо читачам відволіктися від сумних думок та новин, подивившись один із запропонованих десяти цікавих мультфільмів про дружбу та пригоди з добірки "Телеграфа".

Теги:
#Мультфільми #Губка Боб
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