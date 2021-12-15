"Людина-павук: Додому шляху нема": що говорять про новий фільм глядачі та критики (відео)

Попереджаємо, що у матеріалі є спойлери про новий фільм "Людина-павук: Додому шляху нема"

У США у вівторок, 14 грудня, відбувся прем’єрний показ фільму "Людина-павук: Додому шляху нема", який дуже сподобався критикам та першим глядачам. На екранах кінотеатрів України кінострічка Marvel вийшла 15 грудня і якщо ви ще не встигли подивитися фільм, то стережіться спойлерів у матеріалі "Телеграфа".

Коротко про те, що буде у фільмі "Людина-павук: Додому шляху нема"

Офіційний трейлер нового фільму Marvel говорить, що Людина-павук вперше в історії була викрита і тепер її постійні подвиги наражають на небезпеку рідних і близьких Пітера Паркера. Він вирішує звернутися за допомогою до Доктора Стенджа, проте ситуація змінюється лише у гірший бік.

Потужне заклинання спричинило проникнення в наш світ могутніх лиходіїв, які вже боролися з людиною-павуком в інших всесвітах і тепер на Пітера Паркера чекає дуже серйозне випробування.

Те, що сталося, змінить не тільки життя Пітера, а й майбутнє всього Мультивсесвіту.

Спойлери

Дуже цікаве для всіх питання й ось відповідь на нього: у кінострічці з’являться три павуки, у тому числі Гарфілд і Магуайєр.

Холланд боротиметься зі Стренджем і відбере у нього два артефакти, які потім потраплять Ем Джей та Неду.

Тітку Мей уб’є зелений Гоблін.

Наприкінці заклинання Стренджа спрацює і про Пітера Паркера забудуть абсолютно всі, включаючи самого Доктора Однак, світ пам’ятатиме про Людину Павука.

А якщо хочете дізнатися ще більше – радимо таки подивитися фільм.

Перші відгуки

Судячи з відгуків на агрегаторі рецензій Rottentomatoes, нову частину Павука оцінили дуже високо. На момент виходу новини рейтинг фільму складав 95% на основі 103 відгуків.

Кажуть, що нова кінострічка від Marvel інтригує, викликає яскраві емоції та тримає глядача до кінця. Не залишили без уваги гумор і цікаві дрібні деталі, які виникає бажання розкрити.

Також сподобалася кінокритикам гра головного героя Тома Холланда.

А ось кілька відгуків від глядачів:

З чого мені взагалі розпочати? Я все ще дуже перетравлюю "Додому шляху нема", але перші слова, які приходять мені на думку, — це приголомшливо. По-перше, гра Тома Холланда (це не вперше) запам’ятовується навіть після виходу з кінотеатру.

«Людина-павук: Немає шляху додому», напевно, найкращий час, який я провів у кінотеатрі з часів «Месників: Фіналу». Том Холланд просто чудовий у цій ролі, і хоча часом це абсолютно безумство, це НАСТІЛЬКИ фільм про Спайді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким був фінал іспанського серіалу "Паперовий будинок" і чому він змусив глядачів плакати.