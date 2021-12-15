"Людина-павук: Додому шляху нема": що говорять про новий фільм глядачі та критики (відео)
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Попереджаємо, що у матеріалі є спойлери про новий фільм "Людина-павук: Додому шляху нема"
У США у вівторок, 14 грудня, відбувся прем’єрний показ фільму "Людина-павук: Додому шляху нема", який дуже сподобався критикам та першим глядачам. На екранах кінотеатрів України кінострічка Marvel вийшла 15 грудня і якщо ви ще не встигли подивитися фільм, то стережіться спойлерів у матеріалі "Телеграфа".
Коротко про те, що буде у фільмі "Людина-павук: Додому шляху нема"
Офіційний трейлер нового фільму Marvel говорить, що Людина-павук вперше в історії була викрита і тепер її постійні подвиги наражають на небезпеку рідних і близьких Пітера Паркера. Він вирішує звернутися за допомогою до Доктора Стенджа, проте ситуація змінюється лише у гірший бік.
Потужне заклинання спричинило проникнення в наш світ могутніх лиходіїв, які вже боролися з людиною-павуком в інших всесвітах і тепер на Пітера Паркера чекає дуже серйозне випробування.
Те, що сталося, змінить не тільки життя Пітера, а й майбутнє всього Мультивсесвіту.
Спойлери
- Дуже цікаве для всіх питання й ось відповідь на нього: у кінострічці з’являться три павуки, у тому числі Гарфілд і Магуайєр.
- Холланд боротиметься зі Стренджем і відбере у нього два артефакти, які потім потраплять Ем Джей та Неду.
- Тітку Мей уб’є зелений Гоблін.
- Наприкінці заклинання Стренджа спрацює і про Пітера Паркера забудуть абсолютно всі, включаючи самого Доктора Однак, світ пам’ятатиме про Людину Павука.
А якщо хочете дізнатися ще більше – радимо таки подивитися фільм.
Перші відгуки
Судячи з відгуків на агрегаторі рецензій Rottentomatoes, нову частину Павука оцінили дуже високо. На момент виходу новини рейтинг фільму складав 95% на основі 103 відгуків.
Кажуть, що нова кінострічка від Marvel інтригує, викликає яскраві емоції та тримає глядача до кінця. Не залишили без уваги гумор і цікаві дрібні деталі, які виникає бажання розкрити.
Також сподобалася кінокритикам гра головного героя Тома Холланда.
А ось кілька відгуків від глядачів:
- З чого мені взагалі розпочати? Я все ще дуже перетравлюю "Додому шляху нема", але перші слова, які приходять мені на думку, — це приголомшливо. По-перше, гра Тома Холланда (це не вперше) запам’ятовується навіть після виходу з кінотеатру.
- «Людина-павук: Немає шляху додому», напевно, найкращий час, який я провів у кінотеатрі з часів «Месників: Фіналу». Том Холланд просто чудовий у цій ролі, і хоча часом це абсолютно безумство, це НАСТІЛЬКИ фільм про Спайді.
Раніше "Телеграф" повідомляв, яким був фінал іспанського серіалу "Паперовий будинок" і чому він змусив глядачів плакати.
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